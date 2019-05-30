МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 18 часов 30 мая до 20 часов 31 мая.



Вечером 30 мая, ночью и днем 31 мая местами по Республике Татарстан ожидаются грозы с кратковременными усилениями западного ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Максимальная температура днем составит от +27°С до 32°С.

