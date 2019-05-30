Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +32

В четверг, 30 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +27°С до 32°С. В Казани днем ожидается от +28°С до 31°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +27°С до 30°С.