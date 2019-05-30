В Нижегородской области собираются открыть центр амбулаторной онкологической помощи

Система ОМС меняется для лечения онкологических заболеваний согласно требованиям нацпроекта «Здравоохранение», сообщает «Коммерсантъ».

Об этом было заявлено на заседании профильного круглого стола. Известно, что главные усилия региональных медучреждений будут направлены на интенсификацию химиотерапии, улучшение маршрутизации пациентов. Для этого в некоторых регионах к 2020—2022 годам понадобится построить дополнительные объекты. Например, в Нижегородской области собираются открывать центр амбулаторной онкологической помощи, в Саратове — онкодиспансер.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Сеченовского института в Москве создают биобанк, в котором будут хранить части органов и тканей, пораженных злокачественными опухолями.

