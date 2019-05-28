Российские ученые собрали коллекцию «живых» раковых опухолей
Специалисты Сеченовского института в Москве создают биобанк, в котором будут хранить части органов и тканей, пораженных злокачественными опухолями.
Хранилище биологических материалов человека необходимо для тестирования новых онковакцин и разработки диагностических панелей. Помимо частей тел ученые будут хранить также кровь, слюну и другие биоматериалы пациентов с онкологией.
Собранные образцы планируется прививать грызунам для разработки препарата для борьбы с заболеванием, пишут «Известия».
Отмечается, что сбор биоматериала онкобольного пациента происходит исключительно с его согласия.
Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают метод лечения рака с помощью плазмы.ОбществоМедицина
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