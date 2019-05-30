В многоквартирном доме в Казани загорелся балкон

Сегодня в 8.04 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на пр. Амирхана, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Пожару был присвоен второй ранг. На месте было установлено, что горел балкон квартиры на 7-м этаже, в подъезде было сильное задымление. Пожарные спасли пять человек, надев на них маски, и вывели их на улицу. В 8.39 пожар был потушен. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, 29 мая в 4.20 поступило сообщение о горении дома в районе 817 км трассы М-7 «Волга», сообщает ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горит бревенчатый дом. В 5.02 пожар потушили. Установлено, что дом принадлежит частному лицу, к гостевому комплексу «Дубай» не относится. Площадь пожара составила 174 кв. метра. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

