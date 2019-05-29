Под Казанью загорелся дом около гостевого комплекса «Дубай»

Фото: ГУ МЧС России по РТ

29 мая в 4.20 поступило сообщение о горении дома в районе 817 км трассы М-7 «Волга», сообщает ГУ МЧС России по РТ.

На месте было установлено, что горит бревенчатый дом. В 5.02 пожар потушили. Установлено, что дом принадлежит частному лицу, к гостевому комплексу «Дубай» не относится. Площадь пожара составила 174 кв. метра. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Казани на пожаре спасли 11 человек. Между 9 и 10 этажами в многоквартирном доме по ул. Бондаренко, 16 в Казани загорелся мусор. Из-за пожара в подъезде создалось сильное задымление.

