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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах

08:24, 30.05.2019
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах
Фото: realnoevremya.ru

Купание в фонтанах может привести к различным инфекциям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в воде в фонтанах могут находиться различные вредные бактерии. Человек может подхватить острую кишечную или респираторную инфекцию, конъюнктивит и другие болезни.

«Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Также при купании в фонтанах можно получить травму, в том числе из-за электричества.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили о начале сезона активности клещей.

Общество
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