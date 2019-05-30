В Роспотребнадзоре предупредили об опасности купания в фонтанах
Купание в фонтанах может привести к различным инфекциям. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что в воде в фонтанах могут находиться различные вредные бактерии. Человек может подхватить острую кишечную или респираторную инфекцию, конъюнктивит и другие болезни.
«Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Также при купании в фонтанах можно получить травму, в том числе из-за электричества.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили о начале сезона активности клещей.Общество
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