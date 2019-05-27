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В Роспотребнадзоре заявили о начале сезона активности клещей

07:51, 27.05.2019 1
В Роспотребнадзоре заявили о начале сезона активности клещей
Фото: pixabay.com

В большинстве регионов России стартовал сезон активности клещей. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

На территориях началась акарицидная обработка. В настоящее обработано около 84 тыс. гектаров. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах препаратами для защиты от клещей также обрабатывают крупный и мелкий рогатый скот.

В ведомстве отметили, что для населения подготовлены информационные памятки о правилах индивидуальной защиты.

В целом на данный момент количество пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, зафиксированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал советы по профилактике укусов клещей.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:13
    В пфо обработку похоже совсем не делает, уже тысячи укусаных по региону
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