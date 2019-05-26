Астраханское «Динамо» сравняло счет в серии с казанским «Синтезом» за третье место в ЧР

Казанский «Синтез» проиграл астраханскому «Динамо СШОР» в третьем и четвертом матчах финальной серии чемпионата России за третье место.

Игры прошли в Астрахани. Накануне матч закончился в серии пенальти со счетом 10-8, а сегодня «Динамо» выиграло в основное время со счетом 9-8, сообщает пресс-служба «Синтеза». Таким образом, счет в серии стал 2:2.

Серия за третье место переезжает в Казань. Игра, которая пройдет 29 мая, определит обладателей бронзовых медалей.

Ранее «Синтез» выиграл два стартовых матча финальной серии за бронзу против «Динамо». Подробнее — в материале «Реального времени».