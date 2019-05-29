Зеленский назначил Алексея Оцерклевича главой госохраны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны Украины.
«Назначить Оцерклевича Алексея Ярославовича начальником Управления государственной охраны Украины», — говорится в тексте указа.
Другим указом с этой должности уволен Валерий Гелетей.
Алексей Оцерклевич — подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.
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