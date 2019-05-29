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Зеленский назначил Алексея Оцерклевича главой госохраны Украины

19:36, 29.05.2019
Зеленский назначил Алексея Оцерклевича главой госохраны Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны Украины.

«Назначить Оцерклевича Алексея Ярославовича начальником Управления государственной охраны Украины», — говорится в тексте указа.

Другим указом с этой должности уволен Валерий Гелетей.

Алексей Оцерклевич — подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

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