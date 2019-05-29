Шлейхер и Белевцев завоевали серебряные медали ЧР по прыжкам в воду с десятиметровой вышки

Никита Шлейхер и Александр Белевцев, которые представляют Татарстан, выиграли серебряные медали чемпионата России по прыжкам в воду с десятиметровой вышки.

Они набрали 428,88 балла. Первое место взяли Александр Бондарь и Виктор Минибаев (453,73). Тройку замкнули Сергей Назин и Роман Измайлов (413,07), сообщает «Татар-информ».

Ранее Шлейхер стал чемпионом России по прыжкам в воду на трехметровом трамплине.

Напомним, что чемпионат России проходит в Казани с 28 мая по 1 июня. Этот турнир является квалификационным на чемпионат мира — 2019.