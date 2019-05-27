Новости спорта

13:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Шлейхер и Белевцев представят Татарстан на чемпионате России по прыжкам в воду

12:33, 27.05.2019
Шлейхер и Белевцев представят Татарстан на чемпионате России по прыжкам в воду
Фото: minsport.tatarstan.ru

Главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду Павел Муякин рассказал, что на ЧР республику будут представлять Никита Шлейхер и Александр Белевцев, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Сегодня в Казани начинаются соревнования в рамках чемпионата России по прыжкам в воду. Кроме того, Татарстан будут представлять учащиеся училища олимпийского резерва. По поводу готовности к соревнованиям Муякин заверил, что беспокоиться не о чем. «Конечно, готовы, готовились основательно, не вчера начали», — ответил он.

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева подчеркнула, что ЧР — главный старт для наших спортсменов. «Хотелось бы увидеть красивых прыжков, хорошее судейство, зрителей, которые бы болели на трибунах. Чемпионат России — главный отборочный старт на ЧМ, который пройдет в Корее. Также здесь отбирается команда и на Универсиаду, будет определен состав на ЧЕ, который пройдет в Киеве. Эти соревнования очень важны для всех», — обратила внимание Моисеева.

СпортВодные виды спорта Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Ильей Славутским, актером, режиссером и фотохудожником

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров