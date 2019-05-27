Шлейхер и Белевцев представят Татарстан на чемпионате России по прыжкам в воду

Главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду Павел Муякин рассказал, что на ЧР республику будут представлять Никита Шлейхер и Александр Белевцев, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Сегодня в Казани начинаются соревнования в рамках чемпионата России по прыжкам в воду. Кроме того, Татарстан будут представлять учащиеся училища олимпийского резерва. По поводу готовности к соревнованиям Муякин заверил, что беспокоиться не о чем. «Конечно, готовы, готовились основательно, не вчера начали», — ответил он.

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева подчеркнула, что ЧР — главный старт для наших спортсменов. «Хотелось бы увидеть красивых прыжков, хорошее судейство, зрителей, которые бы болели на трибунах. Чемпионат России — главный отборочный старт на ЧМ, который пройдет в Корее. Также здесь отбирается команда и на Универсиаду, будет определен состав на ЧЕ, который пройдет в Киеве. Эти соревнования очень важны для всех», — обратила внимание Моисеева.