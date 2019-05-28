Татарстанец Никита Шлейхер завоевал золото на чемпионате России по прыжкам в воду

Спортсмен из Татарстана Никита Шлейхер стал чемпионом России по прыжкам в воду на трехметровом трамплине в Казани.

Шлейхер победил с результатом 498,70 балла. Вторым стал Евгений Кузнецов — 451,10. Бронзовую награду завоевал Илья Захаров — 408,05, передает «Р-Спорт».

Ранее главный тренер сборной Татарстана по прыжкам в воду Павел Муякин рассказал, что на ЧР республику будут представлять Никита Шлейхер и Александр Белевцев.



Напомним, что чемпионат России проходит в Казани с 28 мая по 1 июня. Этот турнир является квалификационным на чемпионат мира — 2019.

