Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей

Счетная палата выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли РФ объемом около 50 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Только по проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил как минимум 50 миллиардов рублей», — приводит сообщение Счетной палаты «РИА Новости».

Напомним, что Счетная палата в 2018 году выявила нарушений на 772 миллиарда рублей. Больше всего бюджетных нарушений связано с госзакупками. Сумма таких нарушений составила 294,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года.

