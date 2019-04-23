Счетная палата ﻿РФ в 2018 году выявила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Счетная палата по итогам 2018 года обнаружила нарушений при проверке бюджетов всех уровней на 772,7 млрд рублей. При этом число обнаруженных при проверке бюджетной системы нарушений выросло на 43%.



Однако за прошлый год объем нарушений снизился в 2,5 раза, до 772,7 млрд руб. В 2017 году он составлял 1,87 трлн рублей, следует из отчета Счетной палаты.



Больше всего бюджетных нарушений связано с госзакупками. Сумма таких нарушений составила 294,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года.



Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ зафиксировала нарушения при покупке зарубежного софта на 3,3 млрд рублей.

