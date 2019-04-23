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Счетная палата ﻿РФ в 2018 году выявила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

08:49, 23.04.2019
Счетная палата ﻿РФ в 2018 году выявила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Счетная палата по итогам 2018 года обнаружила нарушений при проверке бюджетов всех уровней на 772,7 млрд рублей. При этом число обнаруженных при проверке бюджетной системы нарушений выросло на 43%.

Однако за прошлый год объем нарушений снизился в 2,5 раза, до 772,7 млрд руб. В 2017 году он составлял 1,87 трлн рублей, следует из отчета Счетной палаты.

Больше всего бюджетных нарушений связано с госзакупками. Сумма таких нарушений составила 294,6 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем по итогам 2017 года.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ зафиксировала нарушения при покупке зарубежного софта на 3,3 млрд рублей.

АналитикаЭкономикаФинансы
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