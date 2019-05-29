В России с 2017 года отстранили от полетов 550 пилотов из-за плохой подготовки

В России с 2017 года в результате проверок прокуроров отстранили от полетов 550 пилотов.

Как сообщил генпрокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме, также были аннулированы 160 летных свидетельств. Это связано с тем, что «вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения», пишет «РИА Новости».

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. После аварийной посадки лайнер загорелся. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов.



Ранее СМИ со ссылкой на экспертов после расшифровки черных ящиков самолета Sukhoi Superjet 100 назвали главные ошибки пилотов.