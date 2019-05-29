ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо

Замглавы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что ведомство отмечает некоторый рост стоимости авиатоплива.



«Мониторинг цен на авиатопливо ведется постоянно, есть определенная динамика роста», — цитирует Пузыревского ТАСС.

Конкретных цифр замруководителя ФАС не назвал.

Ранее авиакомпании предупредили о риске невыполнения майского указа Путина об увеличении перевозок из-за роста цен на керосин. Затраты перевозчиков на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд рублей. В первом квартале они выросли еще на 5—10%.

