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ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо

18:32, 29.05.2019
ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо
Фото: fas.gov.ru

Замглавы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что ведомство отмечает некоторый рост стоимости авиатоплива.

«Мониторинг цен на авиатопливо ведется постоянно, есть определенная динамика роста», — цитирует Пузыревского ТАСС.

Конкретных цифр замруководителя ФАС не назвал.

Ранее авиакомпании предупредили о риске невыполнения майского указа Путина об увеличении перевозок из-за роста цен на керосин. Затраты перевозчиков на авиакеросин в 2018 году увеличились на 44%, или на 122,4 млрд рублей. В первом квартале они выросли еще на 5—10%.

ЭкономикаФинансы
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