Минфин предложил авиакомпаниям, которые жалуются на подорожание топлива, сократить флот

Министерство финансов РФ предложило авиакомпаниям для борьбы с ростом цен на авиакеросин и падением операционной рентабельности сократить и унифицировать флот.

Предложение обсуждалось в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо, сформированной по поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, пишет РБК. Она была создана после того, как правительство отклонило предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин в размере 22,5 млрд рублей.



Ранее президент РФ Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты. Глава государства также предложил подумать о расширении категорий населения, а также направлений, для которых государство выделяет субсидию.