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Минфин предложил авиакомпаниям, которые жалуются на подорожание топлива, сократить флот

16:40, 30.04.2019
Минфин предложил авиакомпаниям, которые жалуются на подорожание топлива, сократить флот
Фото: realnoevremya.ru

Министерство финансов РФ предложило авиакомпаниям для борьбы с ростом цен на авиакеросин и падением операционной рентабельности сократить и унифицировать флот.

Предложение обсуждалось в рамках рабочей группы по стабилизации цен на авиатопливо, сформированной по поручению вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака, пишет РБК. Она была создана после того, как правительство отклонило предложение Минтранса компенсировать авиакомпаниям около половины дополнительных расходов из-за роста цен на авиакеросин в размере 22,5 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин усомнился в справедливости формирования цен на авиабилеты. Глава государства также предложил подумать о расширении категорий населения, а также направлений, для которых государство выделяет субсидию.

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