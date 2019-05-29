В Росгвардии рекомендуют россиянам не рассказывать о своем отпуске в соцсетях

Россиянам лучше не рассказывать о предстоящих отпусках в социальных сетях для предупреждения возможных преступлений. Об этом заявил начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Грищенко.

По его словам, следует не распространяться о планируемых поездках в разговорах со знакомыми, так как данной информацией могут воспользоваться посторонние лица.

Также Грищенко рекомендовал хозяевам квартир нижних и самых верхних этажей многоэтажных домов оборудовать окна решетками или рольставнями.

«Можно еще и установить извещатели, реагирующие на разбитие стекла или отжатие оконной рамы», — цитирует генерал-лейтенанта полиции «Интерфакс».

Напомним, ранее сообщалось, что в России упростят прием на службу по контракту в Росгвардию.