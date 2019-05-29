Белоруссия ввела запрет на ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо»

Белоруссия временно запретила ввоз российских конфет «Обыкновенное чудо» из-за того, что в них была обнаружена кишечная палочка.

Товар был закуплен Лидским комбинатом для реализации в школьных столовых. Позже в результате лабораторных исследований было установлено, что продукция не соответствует необходимым техническим регламентам, пишет «Лидская газета» со ссылкой на Госстандарт Белоруссии.

В ведомстве отметили, что причиной появления кишечной палочки могли стать различные факторы, в том числе при транспортировке из России в Белоруссию.

Госстандарт выдал предписание о запрете реализации опасных конфет, а также запретил их ввоз в Белоруссию.

Напомним, ранее сообщалось, что 60 белорусским предприятиям закрыли поставки в Россию.