В Казани по ходатайству Следкома арестовали экс-адвоката

Фото: "Реальное время"

Под домашний арест до 23 июля заключил сегодня бывшего адвоката Светлану Динмухамедову Советский суд Казани. Ее подозревают в посредничестве взяткам на сумму свыше 5 млн рублей.



Ранее по этому же уголовному делу ту же меру пресечения избрали экс-сотруднице Госалкогольинспекции Чечэк Абдуллиной. Она была задержана ФСБ после передачи второго транша в 1,75 млн рублей на вокзале в селе Шемордан.

По версии Следкома, Абдуллина и Динмухамедова получали деньги от уроженки Узбекистана Зарифовой, обещая, что ее сын и его дядя получат условные сроки по делу о краже посылок с «Почты России».

Зарифовы были задержаны на магистральном сортировочном центре у железнодорожного вокзала Казани в ноябре 2018 года. В первой группе почтовых воров из девяти фигурантов лишь двое после приговора лишились свободы.