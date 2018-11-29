В России могут провести «гаражную амнистию»

В Минэкономразвития рассказали об упрощении регистрации гаражей по аналогии с «дачной амнистией».

«ГСК (гаражно-строительный кооперативы) возникали еще в советское время. У кого-то земля не оформлена, у кого-то участок был выделен при предприятии, но нет документов, подтверждающих законность. Непонятно, что делать: делить это на отдельные площадки 3 на 6 м или рассматривать как один объект недвижимости. Нет механизма предоставления ГСК земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования», — рассказала замминистра экономического развития, глава Росреестра Виктория Абрамченко.

Устранить проблемы в Росреестре планируют по аналогии с «дачной амнистией», то есть граждане быстро получат право на свой гараж.

По словам, Абрамченко, принять соответствующий закон могут принять в течение следующего года.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.

Кроме того, документ продлевает возможность установления предельных максимальных цен кадастровых работ субъектами Российской Федерации в зависимости от видов объектов недвижимости/