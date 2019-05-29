Сладковский стал самым успешным деятелем культуры РТ с доходом в 31,6 млн рублей

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский задекларировал доход за 208 год в размере 31,6 млн рублей.

С этим показателем он стал самым успешным деятелем культуры республики за прошлый год. Доходы известного дирижера выросли на 22% по сравнению с 2017 годом.

В собственности Сладковского находятся участок на 1,1 тыс. кв. м, дом в 245,7 кв. м и автомобиль Mercedes-Benz. Кроме того, на несовершеннолетнего ребенка записана ½ доля квартиры на 61,1 кв. м.

На второе место поднялся директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов, личный доход которого в 2018 году вырос в восемь раз, составив 7,5 млн рублей. Его семейный доход достиг 8 млн рублей.

Последней в топ-3 расположилась директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко. Сама она задекларировала 4,7 млн рублей, а семейный доход достиг 9,5 млн рублей.

Как подсчитала аналитическая служба «Реального времени», совокупный личный доход 57 руководителей бюджетных учреждений культуры Татарстана в 2018 году вырос на 20%, составив 124 млн рублей. Семейный доход достиг 230,4 млн рублей.