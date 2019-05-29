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Власти Уфы нашли площадку для строительства католической церкви

10:20, 29.05.2019
Власти Уфы нашли площадку для строительства католической церкви
Фото: pixabay.com

В Уфе в Кировском районе планируется строительство католической церкви. Соответствующие данные размещены на сайте Управления земельных и имущественных отношений.

Администрация Уфы намерена отдать участок площадью свыше 3 000 кв. метров на территории Сергиевского кладбища возле улицы Кавказской.

Отмечается, что для разъяснения всех вопросов людям, чьи интересы могут быть затронуты при проектировании объекта, необходимо обратиться в приемную управления в рабочее время.

Напомним, ранее сообщалось, что врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе.

ОбществоВласть Башкортостан
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