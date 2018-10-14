Врио главы Башкирии пообещал достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе

Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов сообщил, что врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с ним пообещал достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе.

«Поговорили о мечети, попросил поддержку. Душа болит, надо достроить мечеть. Радий Фаритович пообещал», — рассказал Рахимов порталу Proufu.ru.

По словам первого президента Башкирии, встреча с Хабировым была «очень теплой».

Муртаза Рахимов также выразил уверенность, что Хабирову по силам разобраться со всеми сложившимися проблемами в регионе и призвал жителей Башкирии поддержать врио главы региона.

Ранее в ДУМ РБ заявили, что готовы возобновить сотрудничество с БФ «Урал» по строительству мечети «Ар-Рахим». Финансирование строительства мечети прекратилось в 2016 году. Фонд «Урал» бывшего президента РБ Муртазы Рахимова считает, что ДУМ РБ и власти республики не идут навстречу и не хотят сократить смету проекта.