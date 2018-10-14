Врио главы Башкирии пообещал достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе
Первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов сообщил, что врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с ним пообещал достроить мечеть «Ар-Рахим» в Уфе.
«Поговорили о мечети, попросил поддержку. Душа болит, надо достроить мечеть. Радий Фаритович пообещал», — рассказал Рахимов порталу Proufu.ru.
По словам первого президента Башкирии, встреча с Хабировым была «очень теплой».
Муртаза Рахимов также выразил уверенность, что Хабирову по силам разобраться со всеми сложившимися проблемами в регионе и призвал жителей Башкирии поддержать врио главы региона.
Ранее в ДУМ РБ заявили, что готовы возобновить сотрудничество с БФ «Урал» по строительству мечети «Ар-Рахим». Финансирование строительства мечети прекратилось в 2016 году. Фонд «Урал» бывшего президента РБ Муртазы Рахимова считает, что ДУМ РБ и власти республики не идут навстречу и не хотят сократить смету проекта.ОбществоВласть Башкортостан
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