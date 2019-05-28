В России могут запретить публикацию данных о владельцах недвижимости

Минэкономразвития выступило с предложением запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости, сообщают «Ведомости».

Предполагается, что запрет будет распространяться на любые организации и обычных граждан. За передачу этих сведений, в том числе за деньги, а также за создание специальных сайтов физическим и должностным лицам грозит штраф в размере 50 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — 100 тыс. рублей, юридическим лицам — 400 тыс. рублей. Указано, что документ разработан в связи с жалобами на создание сайтов, которые предоставляют информацию якобы из ЕГРН, содержащую при этом недостоверные сведения.