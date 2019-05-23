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Банк России выступил против запрета микрофинансирования

12:12, 23.05.2019
Банк России выступил против запрета микрофинансирования
Фото: wikipedia.org / NVO

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против запрета микрофинансирования в стране.

Набиуллина пояснила, что запрет может привести к росту количества нелегальных кредиторов.

По словам главы ЦБ РФ, в настоящее время займы, выданные МФО, составляют 2% от всего объема выданных населению кредитов.

Набиуллина отметила, что Банк России намерен усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами, передает ТАСС.

Ранее Центробанк РФ предложил запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Позднее соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ.

ЭкономикаФинансы
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