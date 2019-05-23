Банк России выступил против запрета микрофинансирования

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против запрета микрофинансирования в стране.



Набиуллина пояснила, что запрет может привести к росту количества нелегальных кредиторов.

По словам главы ЦБ РФ, в настоящее время займы, выданные МФО, составляют 2% от всего объема выданных населению кредитов.

Набиуллина отметила, что Банк России намерен усиливать работу по направлению микрофинансирования, а также взаимодействие с правоохранительными органами, передает ТАСС.



Ранее Центробанк РФ предложил запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Позднее соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ.

