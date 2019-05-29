Работодатели рассказали, какие профессии больше всего востребованы

Предприятия назвали почти 33 тысячи востребованных профессий, сообщает «Российская газета».

Соответствующий опрос был проведен ВНИИ труда. На первом месте среди профессий рабочих и специалистов среднего звена — продавец-кассир. На втором месте — повар. На третьем месте — педагоги профессионального и дополнительного образования. Кроме того, работодатели заявили о потребности в представителях новых профессий — сити-фермеры, инструкторы по интернет-серфингу.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в 16 регионах России пройдет «перезагрузка» служб занятости. Из регионов Приволжского федерального округа в этот список вошли Татарстан, Башкирия, Чувашия, а также Саратовская, Самарская, Нижегородская области и Пермский край.

