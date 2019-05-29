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Сегодня Минниханов поздравит татарстанскую сборную с первым местом на WorldSkills Russia

08:15, 29.05.2019
Сегодня Минниханов поздравит татарстанскую сборную с первым местом на WorldSkills Russia
Фото: realnoevremya.ru/ Дмитрий Резнов

29 мая президент Татарстана Рустам Минниханов поздравит сборную республики с победой на WorldSkills Russia, сообщает ИА «Татар-информ».

— Президент республики поставил задачу взять под особое внимание победителей Национального чемпионата и организовать всецелую поддержку им в своих же муниципалитетах, учебных учреждениях, таким образом подчеркнув важность представителей рабочих профессий, — отметила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Кроме того, сегодня Рустам Минниханов встретится с Чрезвычайным и Полномочным послом ЮАР в РФ.

Напомним, 24 мая стало известно, что в общекомандном зачете на WorldSkills Russia Татарстан занял первое место.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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