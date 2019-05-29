Ученые рассказали, какие люди самые счастливые
В обществе самая счастливая категория людей — это незамужние и бездетные женщины, сообщает The Guardian.
С таким заявлением на основе данных американского соцопроса выступил ученый-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. Так, незамужние женщины чувствуют себя гораздо более счастливыми. Дамы в браке чаще говорили, что счастливы, только если рядом находился супруг. Если отвечали на вопросы в одиночку, то преимущественно жаловались на бытовые проблемы и сложности в отношениях. Незамужние и бездетные женщины счастливы как раз за счет отсутствия подобных проблем.
Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила каждый год измерять индекс счастья россиян.Общество
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