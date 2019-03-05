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Матвиенко предложила каждый год измерять уровень счастья россиян

14:37, 05.03.2019 3
Матвиенко предложила каждый год измерять уровень счастья россиян
Фото: kremlin.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила каждый год измерять индекс счастья россиян.

Она рассказала, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) перед тем, как правительство примет какое-то решение, проводят экспертизу. В ходе нее в министерстве счастья определяют будет ли лучше людям от инициативы, будут ли они более счастливы.

Матвиенко подчеркнула, что нужно стремиться к тому, чтобы Россия была страной счастливых людей.

«В конечном итоге, все, что мы делаем в государстве — это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Напомним, что министерство счастья было создано в ОАЭ в 2016 году. Также в ОАЭ есть министерство будущего, которое прорабатывает стратегии развития страны. После встречи с вице-президентом ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом Матвиенко предложила создать аналогичные ведомства в России.

ОбществоВласть
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 марта
    как вы далеки от народа!!
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  • Анонимно 05 марта
    какой холодный стеклянный все прошедший в этой жизни взгляд в ни куда .....
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  • Анонимно 05 марта
    Естественно, что уровня счастья нет и не будет.
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