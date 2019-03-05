Матвиенко предложила каждый год измерять уровень счастья россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила каждый год измерять индекс счастья россиян.

Она рассказала, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) перед тем, как правительство примет какое-то решение, проводят экспертизу. В ходе нее в министерстве счастья определяют будет ли лучше людям от инициативы, будут ли они более счастливы.

Матвиенко подчеркнула, что нужно стремиться к тому, чтобы Россия была страной счастливых людей.

«В конечном итоге, все, что мы делаем в государстве — это для того, чтобы были благополучны и счастливы люди», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Напомним, что министерство счастья было создано в ОАЭ в 2016 году. Также в ОАЭ есть министерство будущего, которое прорабатывает стратегии развития страны. После встречи с вице-президентом ОАЭ Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом Матвиенко предложила создать аналогичные ведомства в России.