Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler

Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе. Пока руководство обсуждает такую возможность.

Эта тема была одной из ключевых на прошедшем в среду в Токио собрании руководства трехстороннего альянса, передает агентство Kyodo.

Напомним, что в понедельник Fiat Chrysler обнародовала заявление, в котором предложила компании Renault создать совместный концерн на паритетной основе — 50% на 50%. Официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай позднее также указала, что правительство поддерживает планы компании.