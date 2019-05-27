Fiat Chrysler подтвердил переговоры с Renault о полном слиянии
Автопроизводитель Fiat Chrysler подтвердил проведение переговоров с Renault о партнерстве. Об этом говорится в сообщении итало-американского автоконцерна.
Fiat Chrysler предложил Renault полное слияние на равных. В результате такой сделки каждый участник получит долю в 50% в новом бизнесе. В результате может появиться альянс с капитализацией $37 млрд и мощностями по выпуску почти 9 млн автомобилей в год. Предполагается, что сделка поможет компаниям объединить финансовые и технологические ресурсы, чтобы более успешно конкурировать на рынке.
Напомним, ранее Tesla за сотни млн евро согласилась взять на себя часть вредных выбросов Fiat Chrysler.
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