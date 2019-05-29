Россельхознадзор объяснил, как должен действовать запрет на ввоз молочной и мясной продукции из-за границы

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт не считает, что для физических лиц нужно вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию, сообщает ТАСС.

Он отметил, что нужно выделить те вещи, которые имеют большие риски, и на них ввести запрет. «На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — предостерег Данкверт. Он подчеркнул, что запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах».

Напомним, ранее Национальная мясная ассоциация направила письмо в адрес вице-премьера РФ Алексея Гордеева с предложением запретить провоз в ручной клади мясных и молочных изделий. По мнению составителей письма, вместе с продукцией могут быть завезены патогенные вирусы — например, африканская чума свиней (АЧС).

