Туроператоры о запрете ввоза пармезана: «Пусть свою низкосортную продукцию сами едят»

Эксперты предупредили об угрозе ввоза россиянами опасных вирусов в продукции из-за рубежа, в туротрасли негодуют

Национальная мясная ассоциация направила письмо в адрес вице-премьера РФ Алексея Гордеева с предложением запретить провозить в ручной клади мясные и молочные изделия. По мнению составителей письма, вместе с продукцией могут быть завезены патогенные вирусы — например, африканская чума свиней (АЧС). Минсельхоз и Россельхознадзор считают меру действенной, как и некоторые эксперты, опрошенные «Реальным временем». Однако в туротрасли назвали инициативу бредом. Подробности — в нашем материале.

Распространенный запрет

В письме Национальной мясной ассоциации вице-премьеру Алексею Гордееву предлагается «дать поручение Россельхознадзору о введении запрета на ввоз мяса, молока и продукции, их содержащей, для личного пользования (за исключением молочных смесей для детей, а также детского питания) лицами, въезжающими из-за рубежа любыми средствами транспорта и пересекающими границу Российской Федерации пешком».

По данным СМИ, Минсельхоз уже прорабатывает вопрос. Руководитель ассоциации Сергей Юшин поделился с журналистами статистикой, подтверждающей его позицию о росте рисков заноса опасных болезней вместе с продукцией: в прошлом году было выявлено 5000 очагов АЧС в 14 странах, основная доля пришлась на Польшу, более 1200 случаев зарегистрировали в Румынии, более 600 — в Латвии. Уже в этом году выявлено 2000 очагов, добавил Юшин.

Пресс-секретарь ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Дмитрий Гордеев поддерживает предложение мясных производителей (в ассоциацию входят «Агроальянс», «Мираторг», ПАО «Группа «Черкизово» и другие компании). Более того, по мнению собеседника, Россельхознадзор должен усилить работу по выявлению и локализации очагов заболеваний, контролю за ареалом обитания диких животных, содержанию животных в личных подсобных хозяйствах и так далее.

«Это нужная и эффективная мера, распространенная во всем мире», — отмечает эксперт. Риски заноса возбудителей заразных болезней вынуждают страны активно вводить запреты на ввоз продукции животного происхождения (какие-то практикуют запреты многие годы). Гордеев приводит указанные в СМИ примеры санкций, предусмотренных за нарушение запретов. Например, за ввоз в Японию продукции без сертификата безопасности грозит три года тюрьмы или штраф $6800; в Австралии въезжающие пассажиры должны декларировать все продукты, изготовленные из растительных или животных ингредиентов, или заплатить штраф в размере 420 000 австралийских долларов ($298 032).

Сергей Юшин привел статистику, подтверждающую его позицию о росте рисков заноса опасных болезней вместе с продукцией. Фото agritimes.ru

«Давайте подумаем, стали бы все эти страны вводить соответствующие меры, понимая, что они неэффективны? Почему же мы так часто любим обращаться к опыту зарубежных стран, но не в этом случае, когда дело касается действительно национальной безопасности, благосостояния народа, развития российского бизнеса? Для большинства россиян эти продукты не являются частью потребительской корзины», — добавляет Гордеев.

Расследования не указали на хамон

Заместитель начальника главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Айрат Гараев также подтверждает, что угроза есть: «Хамон — продукция сыровяленая, проходит процедуру засолки, термической обработки практически нет. Это означает, что возможность заноса вируса через продукцию существует». При этом собеседник уточняет: такие случаи пока не описывались, а расследования после вспышек вируса не показывали, что вирус завезли в такой-то регион РФ с хамоном.

«Ящур в последний раз обнаруживали в Татарстане в 1986 году, в Альметьевске, а в РФ последний случай — в Башкортостане. Африканская чума свиней в Татарстане в последний раз была обнаружена в 2016 году. В России же практически ежемесячно возникает в том или ином регионе — я могу открыть любую еженедельную сводку», — рассказывает Гараев. Считается, что основная форма передачи — дикая фауна.

Гараев подтверждает тезис Гордеева о необходимости контроля за перемещением животных — пока оно практически не регулируется, а в современных животноводческих, птицеводческих комплексах нет систем биологической защиты: «Современное сельское хозяйство — это закрытый тип содержания, чтобы не было контакта с дикими животными, и техника, которая работает внутри, чтобы не было заноса. Работники, которые работают на современных комплексах, тоже проходят через определенные дезинфекционные процедуры, надевают спецодежду, которая используется только внутри комплекса».

Айрат Гараев также подтверждает, что угроза есть. Фото sntat.ru

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров поддерживает точечный запрет на ввоз: «У Россельхознадзора есть данные, в каких странах существует такая угроза. Поэтому нужно точечно запрещать: если больше всего было зарегистрировано в Польше, Румынии — в первую очередь от них запретить».

Байтемиров напоминает о нескольких случаях вспышек заболеваний птиц, которые были спровоцированы продажей зараженной продукции из соседнего региона (Чувашская Республика): «Поэтому передвижение болезней может быть и внутри России, не только из других стран».

Качественный вопрос

Хамон и пармезан — распространенные «сувениры», которые россияне привозят родным в подарок после поездок за границу, поэтому путешественников эта запретительная мера явно не обрадует, говорит президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

— Я считаю, что это глупо — такие вещи запрещать, люди как ввозили, так и будут ввозить. Когда я еду в Испанию, неужели я не могу в подарок привезти хамон? Или из Италии я не привезу кусочек пармезана? Это бред. То, что производители предлагают… Пусть свою низкосортную продукцию сами едят. У людей должен быть выбор. Я уверен, что они и сами ввозят, — эмоционально добавил собеседник.

«По поводу возможности распространения вирусов: до этого ввозили — никто не умер», — продолжает Мифтахов. «В основном везут из Евросоюза — качество продуктов, уровень проверки там намного выше или не хуже нашего, я уверен».

Рамиль Мифтахов: «Я считаю, что это глупо — такие вещи запрещать, люди как ввозили, так и будут ввозить». Фото Максима Платонова

Гараев подтверждает — качество европейских сыров несравненно выше, но у него нет сведений об уровне мониторинга безопасности. «Истинный сыр итальянский — итальянцы наверняка не будут его пастеризовать, это убивает как болезнетворные бактерии, так и вкус. Там качество сыра гораздо выше, производится из парного молока, у нас, чтобы ускорить процесс, идут на всякие уловки», — сетует он.

Экономические последствия

Не во всех регионах ветеринарные службы работают на совесть, добавляет Гараев. Незадолго до вспышки птичьего гриппа на Лаишевской птицефабрике в 2017 году ростовская компания «Евродон» поставила почти тысячу тонн индюшатины в Набережные Челны:

— Мы там обнаружили этот вирус, а в сопроводительных ветеринарных документах наших коллег из Ростовской области говорилось, что продукция проверена и вирус не выявлен. Мы писали претензионные письма, но кроме как снять руководителя ветеринарной службы с должности, никакого наказания ни для кого не последовало. А здесь были большие экономические последствия — сколько продукции было сожжено, через некоторое время после обнаружения этих нарушений у нас была вспышка на Лаишевской птицефабрике — может, эти два случая можно связать.

По словам Гараева, и в этом году пришлось вернуть продукцию в Пензенскую область, Пермский край, в ней были обнаружены вирусы низкопатогенного птичьего гриппа.

В республиканском Россельхознадзоре на запрос «Реального времени» не ответили.