Туроператоры о запрете ввоза пармезана: «Пусть свою низкосортную продукцию сами едят»
Эксперты предупредили об угрозе ввоза россиянами опасных вирусов в продукции из-за рубежа, в туротрасли негодуют
Национальная мясная ассоциация направила письмо в адрес вице-премьера РФ Алексея Гордеева с предложением запретить провозить в ручной клади мясные и молочные изделия. По мнению составителей письма, вместе с продукцией могут быть завезены патогенные вирусы — например, африканская чума свиней (АЧС). Минсельхоз и Россельхознадзор считают меру действенной, как и некоторые эксперты, опрошенные «Реальным временем». Однако в туротрасли назвали инициативу бредом. Подробности — в нашем материале.
Распространенный запрет
В письме Национальной мясной ассоциации вице-премьеру Алексею Гордееву предлагается «дать поручение Россельхознадзору о введении запрета на ввоз мяса, молока и продукции, их содержащей, для личного пользования (за исключением молочных смесей для детей, а также детского питания) лицами, въезжающими из-за рубежа любыми средствами транспорта и пересекающими границу Российской Федерации пешком».
По данным СМИ, Минсельхоз уже прорабатывает вопрос. Руководитель ассоциации Сергей Юшин поделился с журналистами статистикой, подтверждающей его позицию о росте рисков заноса опасных болезней вместе с продукцией: в прошлом году было выявлено 5000 очагов АЧС в 14 странах, основная доля пришлась на Польшу, более 1200 случаев зарегистрировали в Румынии, более 600 — в Латвии. Уже в этом году выявлено 2000 очагов, добавил Юшин.
Пресс-секретарь ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова» Дмитрий Гордеев поддерживает предложение мясных производителей (в ассоциацию входят «Агроальянс», «Мираторг», ПАО «Группа «Черкизово» и другие компании). Более того, по мнению собеседника, Россельхознадзор должен усилить работу по выявлению и локализации очагов заболеваний, контролю за ареалом обитания диких животных, содержанию животных в личных подсобных хозяйствах и так далее.
«Это нужная и эффективная мера, распространенная во всем мире», — отмечает эксперт. Риски заноса возбудителей заразных болезней вынуждают страны активно вводить запреты на ввоз продукции животного происхождения (какие-то практикуют запреты многие годы). Гордеев приводит указанные в СМИ примеры санкций, предусмотренных за нарушение запретов. Например, за ввоз в Японию продукции без сертификата безопасности грозит три года тюрьмы или штраф $6800; в Австралии въезжающие пассажиры должны декларировать все продукты, изготовленные из растительных или животных ингредиентов, или заплатить штраф в размере 420 000 австралийских долларов ($298 032).
«Давайте подумаем, стали бы все эти страны вводить соответствующие меры, понимая, что они неэффективны? Почему же мы так часто любим обращаться к опыту зарубежных стран, но не в этом случае, когда дело касается действительно национальной безопасности, благосостояния народа, развития российского бизнеса? Для большинства россиян эти продукты не являются частью потребительской корзины», — добавляет Гордеев.
Расследования не указали на хамон
Заместитель начальника главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Айрат Гараев также подтверждает, что угроза есть: «Хамон — продукция сыровяленая, проходит процедуру засолки, термической обработки практически нет. Это означает, что возможность заноса вируса через продукцию существует». При этом собеседник уточняет: такие случаи пока не описывались, а расследования после вспышек вируса не показывали, что вирус завезли в такой-то регион РФ с хамоном.
«Ящур в последний раз обнаруживали в Татарстане в 1986 году, в Альметьевске, а в РФ последний случай — в Башкортостане. Африканская чума свиней в Татарстане в последний раз была обнаружена в 2016 году. В России же практически ежемесячно возникает в том или ином регионе — я могу открыть любую еженедельную сводку», — рассказывает Гараев. Считается, что основная форма передачи — дикая фауна.
Гараев подтверждает тезис Гордеева о необходимости контроля за перемещением животных — пока оно практически не регулируется, а в современных животноводческих, птицеводческих комплексах нет систем биологической защиты: «Современное сельское хозяйство — это закрытый тип содержания, чтобы не было контакта с дикими животными, и техника, которая работает внутри, чтобы не было заноса. Работники, которые работают на современных комплексах, тоже проходят через определенные дезинфекционные процедуры, надевают спецодежду, которая используется только внутри комплекса».
Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров поддерживает точечный запрет на ввоз: «У Россельхознадзора есть данные, в каких странах существует такая угроза. Поэтому нужно точечно запрещать: если больше всего было зарегистрировано в Польше, Румынии — в первую очередь от них запретить».
Байтемиров напоминает о нескольких случаях вспышек заболеваний птиц, которые были спровоцированы продажей зараженной продукции из соседнего региона (Чувашская Республика): «Поэтому передвижение болезней может быть и внутри России, не только из других стран».
Качественный вопрос
Хамон и пармезан — распространенные «сувениры», которые россияне привозят родным в подарок после поездок за границу, поэтому путешественников эта запретительная мера явно не обрадует, говорит президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.
— Я считаю, что это глупо — такие вещи запрещать, люди как ввозили, так и будут ввозить. Когда я еду в Испанию, неужели я не могу в подарок привезти хамон? Или из Италии я не привезу кусочек пармезана? Это бред. То, что производители предлагают… Пусть свою низкосортную продукцию сами едят. У людей должен быть выбор. Я уверен, что они и сами ввозят, — эмоционально добавил собеседник.
«По поводу возможности распространения вирусов: до этого ввозили — никто не умер», — продолжает Мифтахов. «В основном везут из Евросоюза — качество продуктов, уровень проверки там намного выше или не хуже нашего, я уверен».
Гараев подтверждает — качество европейских сыров несравненно выше, но у него нет сведений об уровне мониторинга безопасности. «Истинный сыр итальянский — итальянцы наверняка не будут его пастеризовать, это убивает как болезнетворные бактерии, так и вкус. Там качество сыра гораздо выше, производится из парного молока, у нас, чтобы ускорить процесс, идут на всякие уловки», — сетует он.
Экономические последствия
Не во всех регионах ветеринарные службы работают на совесть, добавляет Гараев. Незадолго до вспышки птичьего гриппа на Лаишевской птицефабрике в 2017 году ростовская компания «Евродон» поставила почти тысячу тонн индюшатины в Набережные Челны:
— Мы там обнаружили этот вирус, а в сопроводительных ветеринарных документах наших коллег из Ростовской области говорилось, что продукция проверена и вирус не выявлен. Мы писали претензионные письма, но кроме как снять руководителя ветеринарной службы с должности, никакого наказания ни для кого не последовало. А здесь были большие экономические последствия — сколько продукции было сожжено, через некоторое время после обнаружения этих нарушений у нас была вспышка на Лаишевской птицефабрике — может, эти два случая можно связать.
По словам Гараева, и в этом году пришлось вернуть продукцию в Пензенскую область, Пермский край, в ней были обнаружены вирусы низкопатогенного птичьего гриппа.
В республиканском Россельхознадзоре на запрос «Реального времени» не ответили.
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