В России объемы производства пивных напитков выросли почти на четверть

Объем производства напитков на основе пива в 2018 году увеличился на 23%, рост объема производства пива достиг 2,4%, сообщает ИА «RNS».

Такое заявление сделал председатель совета союза российских пивоваров Андрей Губка. Отмечается, что пивоваренная отрасль в целом прибавила 4,1%.

Напомним, ранее сообщалось, что Росалкогольрегулирование предложило доработать ГОСТ на пиво, включив в стандарт методики, позволяющие определить долю солода в продукте. В ведомстве уточнили, что предложение изменить ГОСТы сформировано по поручению правительства. Если новый стандарт вступит в силу, то некоторые сорта пива могут быть признаны пивными напитками.