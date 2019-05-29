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Макрон собирается организовать встречу Путина и Зеленского

00:20, 29.05.2019
Макрон собирается организовать встречу Путина и Зеленского
Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается инициировать встречу в нормандском формате с участием лидеров Германии, России и Украины.

Это, по его словам, произойдет как только для этого сложатся политические условия, пишет «РИА Новости».

«Я ее (встречу) организую, поскольку Франции надлежит предпринимать инициативу», — заявил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата после завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине.

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