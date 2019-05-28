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Из здания Совбеза Украины пропали серверы с секретной информацией

22:59, 28.05.2019
Из здания Совбеза Украины пропали серверы с секретной информацией
Фото: pixabay.com

Новый глава Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что из комнаты, где проходят заседания совета, пропали серверы с секретной информацией.

На видео, опубликованном в Facebook, он показывает помещение с пустыми нишами на стенах и утверждает, что месяц назад в углублениях находились мониторы, подключенные к серверам. Далее Данилюк переходит в соседнюю пустую комнату, где из стены торчат провода. По его словам, там находились сами серверы.

Серверы содержали информацию о принятых в помещении решениях, а также данные из секретных источников, поступавшие по защищенным каналам связи.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский назначил вместо него Данилюка.

ОбществоВласть
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