Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку.



«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в заявлении Турчинова об увольнение, текст которого приводит пресс-служба СНБО.



Также Турчинов отметил, что «готов непосредственно на военной службе в любом воинском подразделении или военном формировании и дальше защищать» Украину.



Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке. Он сообщил, что направит его в Верховную раду 20 мая, когда состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

