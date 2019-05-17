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Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку

17:48, 17.05.2019
Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку.

«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сказано в заявлении Турчинова об увольнение, текст которого приводит пресс-служба СНБО.

Также Турчинов отметил, что «готов непосредственно на военной службе в любом воинском подразделении или военном формировании и дальше защищать» Украину.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке. Он сообщил, что направит его в Верховную раду 20 мая, когда состоится инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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