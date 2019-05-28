СМИ: «россиянкой» из видео с бывшим вице-канцлером Австрии оказалась боснийская студентка
Роль богатой «россиянки» из видео, из-за которого уволили вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, сыграла боснийская студентка.
Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, студентка владеет четырьмя языками, в том числе и в совершенстве русским. Ей платили 7 тыс. евро в день.
Видео с «россиянкой» продали немецкой компании за 600 тыс. евро, которое от нее попало в СМИ.
Ранее сообщалось, что Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи встречи с «россиянкой».
На кадрах якобы запечатлены переговоры австрийского политика с некой женщиной по имени Алена Макарова. Местные СМИ назвали ее племянницей одного из российских олигархов. Сам Штрахе опроверг информацию о встрече с россиянкой, назвав все публикации по данной ситуации «намеренным политическом убийством».ОбществоВласть
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