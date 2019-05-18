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Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за скандала с россиянкой

15:13, 18.05.2019
Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за скандала с россиянкой
Фото: flickr.com

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи встречи с россиянкой.

На кадрах якобы запечатлены переговоры австрийского политика с некой женщиной по имени Алена Макарова. Местные СМИ называют ее племянницей одного из российских олигархов, передает «РИА Новости».

Сам Штрахе опроверг информацию о встрече с россиянкой, назвав все публикации по данной ситуации «намеренным политическом убийством».

Видеозапись была опубликована газетой Süddeutsche Zeitung. Встреча проходила на Ибице за несколько месяцев до выборов в 2017 году. Предполагается, что женщина пообещала помочь Штрахе победить на выборах.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.

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