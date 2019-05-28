Осужденного экс-главу Росграницы арестовали по новому делу о мошенничестве на 49 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова.

Он заключен под стражу до 28 июля 2019 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Безделова обвинили в мошенничестве на 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ.

Напомним, в декабре 2017 года Безделов получил 9 лет колонии общего режима. Суд признал его виновным в хищении около 500 млн рублей при обустройстве границы.