Экс-главу Росграницы, осужденного ранее на 9 лет колонии, обвинили в мошенничестве на 49 млн рублей

Бывшего главу Росграницы Дмитрия Безделова обвинили в мошенничестве на 49 млн рублей при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Бориса Кожемякина, Безделов не признает свою вину.



«Он был очень крупным руководителем, объекты были полностью построены. Дмитрий полностью отрицает какую-либо причастность», — отметил он.

Сегодня Тверской суд Москвы решает вопрос об избрании меры пресечения Безделову в виде содержания под стражей на два месяца.

Напомним, в декабре 2017 года Безделов получил 9 лет колонии общего режима. Суд признал его виновным в хищении около 500 млн рублей при обустройстве границы.