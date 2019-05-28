Назарбаев вручил Путину орден своего имени

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным вручил ему орден своего имени «в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан»,



«Мы втроем — Вы, я и Лукашенко — пять лет назад здесь подписали и создали этот союз. До этого, 25 лет назад в МГУ я огласил эту идею. Прошло много времени, но все же идея была, наверное, хорошая, потому что мы ее осуществили», — цитирует Назарбаева пресс-служба Кремля.

Назарбаев также поблагодарил Путина за то, что тот выступил с инициативой загрузить его работой, несмотря на то, что он хотел освободиться и оставаться почетным председателем.

Ранее сегодня Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, где 29 мая примет участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе заседания планируется подписать проект Совместного заявления глав государств — участников Союза. Также будут утверждены основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019—2020 годы, ряд документов по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике.