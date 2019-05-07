Правительство выделило более 630 млн рублей на подготовку жилья для чемпионата WorldSkills в Казани
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил 630,7 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса «Деревня Универсиады» для обеспечения проживания участников чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани.
Согласно распоряжению, планируется обеспечить проживанием не менее 5,5 тыс. участников чемпионата.
Ранее сообщалось, что Татарстану выделили 4,6 млрд рублей на проведение мирового чемпионата WorldSkills.
Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани 22—27 августа.Общество Татарстан
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