Вратарь «Салавата Юлаева» Метсола признан лучшим голкипером сезона в КХЛ
Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим голкипером прошедшего сезона КХЛ на церемонии подведения итогов сезона в Москве.
В прошедшем сезоне 30-летний финский вратарь провел 65 матчей в воротах «Салавата», в которых пропустил 123 шайбы.
Уфимская команда дошла до финала Восточной конференции КХЛ, в котором уступил «Авангарду» с общим счетом 2-4 в серии.СпортХоккей Башкортостан
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