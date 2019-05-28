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Вратарь «Салавата Юлаева» Метсола признан лучшим голкипером сезона в КХЛ

21:10, 28.05.2019
Вратарь «Салавата Юлаева» Метсола признан лучшим голкипером сезона в КХЛ
Фото: КХЛ

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим голкипером прошедшего сезона КХЛ на церемонии подведения итогов сезона в Москве.

В прошедшем сезоне 30-летний финский вратарь провел 65 матчей в воротах «Салавата», в которых пропустил 123 шайбы.

Уфимская команда дошла до финала Восточной конференции КХЛ, в котором уступил «Авангарду» с общим счетом 2-4 в серии.

СпортХоккей Башкортостан
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