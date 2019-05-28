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Нижегородское «Торпедо» вернется в Западную конференцию КХЛ, «Сибирь» займет его место в дивизионе Харламова

20:48, 28.05.2019
Нижегородское «Торпедо» вернется в Западную конференцию КХЛ, «Сибирь» займет его место в дивизионе Харламова

В связи со снятием братиславского «Слована» со следующего чемпионата Континентальной хоккейной лиги, нижегородское «Торпедо» будет вновь переведено в Западную конференцию, а «Сибирь» будет переведена в дивизион Харламова.

В результате этой рокировки дивизион Харламова составят следующие клубы: «Автомобилист», «Металлург Мг», «Ак Барс», «Трактор», «Нефтехимик» и «Сибирь».

Напомним, в сезон 2018/2019 «Торпедо» заняло седьмую строку Восточной конференции, однако вылетело в первом раунде от «Барыса». Новосибирцы не попали в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции.

СпортХоккей
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