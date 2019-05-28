Юха Метсола из «Салавата Юлаева» стал лучшим вратарем прошедшего сезона в КХЛ
Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола признан лучшим по итогам сезона 2018/2019 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) среди вратарей. Церемония награждения проходит в подмосковной Барвихе.
В прошедшем сезоне Метсола стал лучшим вратарем по проценту отраженных бросков в плей-офф — 95,6%, пишет ТАСС.
Ранее «Салават Юлаев» продлил контракт Юхи Метсолы на улучшенных условиях.СпортХоккей Башкортостан
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