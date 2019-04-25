«Салават Юлаев» продлил контракт Юхи Метсолы на улучшенных условиях

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» достиг договоренности о новом трехлетнем контракте со своим голкипером Юхой Метсолой.



Нынешний контракт финского вратаря с уфимцами истекает 30 апреля следующего года. Поэтому СЮ произведет техническую процедуру расторжения и заключения нового трехлетнего договора на лучших условиях. Новое соглашение с финном будет действовать до 30 апреля 2022 года.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/2019 Юха Метсола сыграл в 48 матчах, в 25 из которых выиграл, при четырех «сухих» играх. В среднем голкипер отражал 93,4% бросков при коэффициенте надежности 2,02. В плей-офф Метсола отражал уже 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,54.