Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок победителя ЧМ-2019

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Игроки сборной Финляндии сломали кубок, врученный им за победу на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на издание Kalpa, во время награждения у кубка была нижняя часть, а на поздних снимках она отсутствует.



Напомним, 27 мая сборная Финляндии выиграла чемпионат мира 2019 года, который проходил в Братиславе. В финале финны обыграли Канаду со счетом 3:1.

Таким образом, финская команда впервые с 2011 года стала победителем чемпионата мира. Также это третья победа финнов в истории мировых первенств (1995, 2011, 2019). В этом году сборную тренировал Юкка Ялонен, ранее возглавлявший питерский СКА.